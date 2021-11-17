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Altının kilogramı 626 bin liraya yükseldi

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Altının kilogramı 626 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 626 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 626 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 616 bin lira, en yüksek ise 627 bin 440 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 626 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 348 milyon 135 bin 771,27 lira, işlem miktarı ise 568,44 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 372 milyon 375 bin 73,47 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Osmanlı Döviz ve Altın, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler ve INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış615.000,001.870,55
En Düşük616.000,001.853,25
En Yüksek627.440,001.859,50
Kapanış626.000,001.859,50
Ağırlıklı Ortalama621.821,321.855,11
Toplam İşlem Hacmi (TL)348.135.771,27

Toplam İşlem Miktarı (Kg)568,44

Toplam İşlem Adedi37

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AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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