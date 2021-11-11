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Altının kilogramı 588 bin liraya yükseldi

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Altının kilogramı 588 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 588 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 588 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 581 bin 448 lira, en yüksek ise 595 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,3 artışla 588 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 279 milyon 937 bin 543,99 lira, işlem miktarı ise 476,67 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 282 milyon 892 bin 442,48 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Hakan Yetkili Müessese, Yıldız Döviz ve Yetkili Müessese ve Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış575.000,001.823,10
En Düşük581.448,00

En Yüksek595.200,00

Kapanış588.000,00

Ağırlıklı Ortalama590.533,62

Toplam İşlem Hacmi (TL)279.937.543,99

Toplam İşlem Miktarı (Kg)476,67

Toplam İşlem Adedi50

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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