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Altının kilogramı 588 bin 500 liraya yükseldi

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Altının kilogramı 588 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 588 bin 500 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 588 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 588 bin 500 lira, en yüksek ise 594 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 588 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 298 milyon 21 bin 872,84 lira, işlem miktarı ise 504,44 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 308 milyon 212 bin 511,97 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Gram Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış588.000,00

En Düşük588.500,001.848,00
En Yüksek594.400,001.857,15
Kapanış588.500,001.848,00
Ağırlıklı Ortalama592.288,241.854,13
Toplam İşlem Hacmi (TL)298.021.872,84

Toplam İşlem Miktarı (Kg)504,44

Toplam İşlem Adedi24

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AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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