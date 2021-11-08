Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 565 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 564 bin lira, en yüksek ise 567 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,89 artışla 565 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 293 milyon 896 bin 631,57 lira, işlem miktarı ise 519,48 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 316 milyon 238 bin 984,16 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve Denge Döviz Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: