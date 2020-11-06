Altının kilogramı 536 bin 300 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 536 bin 300 liraya yükseldi

06.11.2020 16:59 | Son Güncelleme: 06.11.2020 17:02
Altının kilogramı 536 bin 300 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 536 bin 300 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 536 bin 300 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 524 bin 250 lira, en yüksek 536 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 artışla 536 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 203 milyon 110 bin 538,35 lira, işlem miktarı ise 2.274,23 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 218 milyon 572 bin 807,53 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası, VakıfBank, Goldex Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 522.300,001.914,10
En Düşük 524.250,001.939,05
En Yüksek536.600,001.956,50
Kapanış536.300,001.946,95
Ağırlıklı Ortalama 531.082,361.945,64
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.203.110.538,35
Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.274,23
Toplam İşlem Adedi110

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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