Altının kilogramı 513 bin 750 liraya yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altının kilogramı 513 bin 750 liraya yükseldi

Altının kilogramı 513 bin 750 liraya yükseldi
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 513 bin 750 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 513 bin 750 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 500 bin 350 lirayı, en yüksek ise 514 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,3 artarak 513 bin 750 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 613 milyon 893 bin 755,75 lira, işlem miktarı ise 1.219,07 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 655 milyon 618 bin 565,79 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Atanur Kuyumculuk, Golden Global Yatırım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış497.500,001.859,05
En Düşük500.350,001.849,50
En Yüksek514.100,001.878,50
Kapanış513.750,001.862,80
Ağırlıklı Ortalama510.006,951.864,34
Toplam İşlem Hacmi (TL)613.893.755,75

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.219,07

Toplam İşlem Adedi40

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Boris Johnson Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Hande Erçel Kıvanç Tatlıtuğ Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Altının kilogramı 513 bin 750 liraya yükseldi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 17:10:41. #1.15#

title