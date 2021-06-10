Altının kilogramı 512 bin liraya geriledi
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Altının kilogramı 512 bin liraya geriledi

Altının kilogramı 512 bin liraya geriledi
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 512 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 512 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 512 bin lirayı, en yüksek ise 522 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 azalarak 512 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 657 milyon 687 bin 56,45 lira, işlem miktarı ise 1.268,5 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 660 milyon 629 bin 542,4 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Halk Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış522.900,01.877,00
En Düşük512.000,01.877,40
En Yüksek522.000,01.897,40
Kapanış512.000,01.881,10
Ağırlıklı Ortalama518.026,451.886,51
Toplam İşlem Hacmi (TL)657.687.056,45

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.268,5

Toplam İşlem Adedi44

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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