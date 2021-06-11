Altının kilogramı 509 bin liraya geriledi
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Altının kilogramı 509 bin liraya geriledi

Altının kilogramı 509 bin liraya geriledi
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 509 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 509 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 504 bin 500 lirayı, en yüksek ise 516 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalarak 509 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 324 milyon 1.892,72 lira, işlem miktarı ise 2 bin 564,7 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 328 milyon 381 bin 461,97 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler Ticareti AŞ ve Ziraat Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış512.000,001.881,10
En Düşük504.500,001.876,00
En Yüksek516.250,001.901,90
Kapanış509.000,001.888,60
Ağırlıklı Ortalama508.760,921.890,54
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.324.001.897,72

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.564,7

Toplam İşlem Adedi100

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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