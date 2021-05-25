Altının kilogramı 507 bin 750 liraya yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altının kilogramı 507 bin 750 liraya yükseldi

Altının kilogramı 507 bin 750 liraya yükseldi
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 507 bin 750 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 507 bin 750 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 505 bin 700 lirayı, en yüksek ise 509 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 artarak 507 bin 750 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 375 milyon 465 bin 772,46 lira, işlem miktarı ise 740,98 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 423 milyon 340 bin 268,42 oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış507.800,001.879,60
En Düşük505.700,001.879,50
En Yüksek509.000,001.882,75
Kapanış507.750,001.881,50
Ağırlıklı Ortalama507.188,801.880,94
Toplam İşlem Hacmi (TL)375.465.772,46

Toplam İşlem Miktarı (Kg)740,98

Toplam İşlem Adedi33

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Kurumlar vergisi 2021'de yüzde 25, 2022'de yüzde 23 olacak
Kurumlar vergisi 2021'de yüzde 25, 2022'de yüzde 23 olacak
Yeni haftaya düşüşle başlayan altın 508 liradan satılıyor
Yeni haftaya düşüşle başlayan altın 508 liradan satılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Volkan Bozkır Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül İbrahim Aydemir Binali Yıldırım
Magazin Alişan Hande Erçel Demet Akalın Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Fatih Terim Necip Uysal Şenol Güneş Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Altının kilogramı 507 bin 750 liraya yükseldi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 17:26:31. #1.15#

title