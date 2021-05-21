Altının kilogramı 505 bin 950 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 505 bin 950 liraya yükseldi

Altının kilogramı 505 bin 950 liraya yükseldi
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 505 bin 950 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 505 bin 950 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 503 bin 200 lirayı, en yüksek ise 506 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artarak 505 bin 950 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 691 milyon 363 bin 216,66 lira, işlem miktarı ise 1.371,46 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 704 milyon 814 bin 864,21 oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, INTL HRM Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler ve Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış503.500,001.855,50
En Düşük503.200,001.870,55
En Yüksek506.000,001.884,70
Kapanış505.950,001.884,70
Ağırlıklı Ortalama504.218,201.874,68
Toplam İşlem Hacmi (TL)691.363.216,66

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.371,46

Toplam İşlem Adedi49

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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