Altının kilogramı 500 bin 600 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 500 bin 600 liraya yükseldi

10.11.2020 17:07 | Son Güncelleme: 10.11.2020 17:10
Altının kilogramı 500 bin 600 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 500 bin 600 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 500 bin 600 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 487 bin 349 lira, en yüksek 508 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 500 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 406 milyon 234 bin 726,38 lira, işlem miktarı ise 6.841,32 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 416 milyon 16 bin 591,64 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, VakıfBank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 494.600,001.912,65
En Düşük 487.349,001.860,00
En Yüksek508.000,001.892,00
Kapanış500.600,001.860,00
Ağırlıklı Ortalama 500.706,911.874,16
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.406.234.726,38
Toplam İşlem Miktarı (Kg)6.841,32
Toplam İşlem Adedi216

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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