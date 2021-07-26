Altının kilogramı 498 bin 500 liraya yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altının kilogramı 498 bin 500 liraya yükseldi

Altının kilogramı 498 bin 500 liraya yükseldi
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 498 bin 500 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 498 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 495 bin 420 lirayı, en yüksek ise 500 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artarak 498 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 940 milyon 626 bin 106,02 lira, işlem miktarı ise 1.896,45 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 981 milyon 170 bin 994,93 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış497.730,001.821,80
En Düşük495.420,001.806,25
En Yüksek500.400,001.822,50
Kapanış498.500,001.809,55
Ağırlıklı Ortalama497.699,601.812,60
Toplam İşlem Hacmi (TL)940.626.106,02

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.896,45

Toplam İşlem Adedi42

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Alişan Derya Uluğ Bülent Serttaş Seren Serengil
Spor Can Bartu Alper Yılmaz Hakan Reçber Rıza Çalımbay Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Altının kilogramı 498 bin 500 liraya yükseldi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 16:39:56. #1.16#

title