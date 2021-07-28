Altının kilogramı 494 bin liraya yükseldi
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Altının kilogramı 494 bin liraya yükseldi

Altının kilogramı 494 bin liraya yükseldi
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 494 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 494 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 494 bin lirayı, en yüksek ise 497 bin 590 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,40 artarak 494 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 952 milyon 994 bin 750,26 lira, işlem miktarı ise 1.923,65 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 962 milyon 216 bin 310,09 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Gram Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış492.000,001.790,00
En Düşük494.000,001.790,00
En Yüksek497.590,001.806,95
Kapanış494.000,001.790,00
Ağırlıklı Ortalama494.000,001.801,90
Toplam İşlem Hacmi (TL)952.994.750,26

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.923,65

Toplam İşlem Adedi42

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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