Altının kilogramı 494 bin liraya geriledi
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Altının kilogramı 494 bin liraya geriledi

Altının kilogramı 494 bin liraya geriledi
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 493 bin 650 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 493 bin 650 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 493 bin 650 lirayı, en yüksek ise 499 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 493 bin 650 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 519 milyon 659 bin 318,41 lira, işlem miktarı ise 1.041,80 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 567 milyon 1.207,22 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessesi, Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası ve NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış496.000,001.827,80
En Düşük493.650,001.827,70
En Yüksek499.200,001.830,00
Kapanış493.600,001.827,70
Ağırlıklı Ortalama496,498,151.828,75
Toplam İşlem Hacmi (TL)519.659.318,41

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.041,80

Toplam İşlem Adedi32

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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