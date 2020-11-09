Altının kilogramı 494 bin 600 liraya geriledi
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Altının kilogramı 494 bin 600 liraya geriledi

09.11.2020 18:43 | Son Güncelleme: 09.11.2020 18:46
Altının kilogramı 494 bin 600 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 494 bin 600 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 494 bin 600 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 492 bin lira, en yüksek 540 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 7,8 azalışla 494 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 565 milyon 617 bin 416,76 lira, işlem miktarı ise 3.018,04 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 581 milyon 866 bin 993,42 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Metal Rafineri, Has Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 536.300,001.946,95
En Düşük 492.000,001.912,65
En Yüksek540.250,001.963,00
Kapanış494.600,001.912,65
Ağırlıklı Ortalama 508.557,821.944,87
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.565.617.416,76
Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.018,04
Toplam İşlem Adedi126

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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