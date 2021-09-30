Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 494 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 493 bin 600 lira, en yüksek ise 494 bin 560 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 494 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 264 milyon 755 bin 403,72 lira, işlem miktarı ise 537,30 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 284 milyon 221 bin 438,15 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Anadolu Bank, INTL HRM Kıymetli Madenler ve Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: