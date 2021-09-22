Altının kilogramı 493 bin 500 liraya yükseldi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altının kilogramı 493 bin 500 liraya yükseldi

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Altının kilogramı 493 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 493 bin 500 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 493 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 492 bin 500 lira, en yüksek ise 494 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 493 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 567 milyon 408 bin 63,31 lira, işlem miktarı ise 1.151,17 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 568 milyon 811 bin 944,64 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış492.000,001.769,90
En Düşük492.500,001.775,30
En Yüksek494.500,001.779,70
Kapanış493.500,001.777,70
Ağırlıklı Ortalama493.390,141.776,32
Toplam İşlem Hacmi (TL)567.408.063,31

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.151,17

Toplam İşlem Adedi38

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
Piyasaların gözü kulağı ABD'de! Fed'den çıkacak karar altın ve doların yönünü belirleyecek

Piyasaların gözü kulağı ABD'de! Fed'den çıkacak karar altın ve doların yönünü belirleyecek

 Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar

Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar

 Altının kilogramı 492 bin liraya yükseldi

Altının kilogramı 492 bin liraya yükseldi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Burak Yamantürk Özge Özpirinçci
Spor Marcao Balotelli Fatih Terim Şenol Güneş Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sultan Selim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Altının kilogramı 493 bin 500 liraya yükseldi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 17:02:31. #1.17#