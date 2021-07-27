Altının kilogramı 492 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 492 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 492 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 492 bin lirayı, en yüksek ise 496 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,30 azalarak 492 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 193 milyon 861 bin 520,31 lira, işlem miktarı ise 2.409,56 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 201 milyon 926 bin 188,56 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: