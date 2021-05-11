Altının kilogramı 490 bin liraya yükseldi
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Altının kilogramı 490 bin liraya yükseldi

Altının kilogramı 490 bin liraya yükseldi
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 490 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 490 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 488 bin 600 lirayı, en yüksek ise 491 bin 50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 490 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 338 milyon 423 bin 47,34 lira, işlem miktarı ise 695,52 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 380 milyon 147 bin 120,96 oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış485.000,001.833,75
En Düşük488.600,001.833,00
En Yüksek491.050,001.836,85
Kapanış490.000,001.833,50
Ağırlıklı Ortalama489.662,501.833,52
Toplam İşlem Hacmi (TL)338.423.047,34

Toplam İşlem Miktarı (Kg)695,52

Toplam İşlem Adedi24

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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