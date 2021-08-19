Altının kilogramı 490 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 490 bin 500 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 490 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 487 bin 400 lirayı, en yüksek ise 490 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 490 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 557 milyon 104 bin 865,91 lira, işlem miktarı ise 1.145,19 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 566 milyon 782 bin 47,30 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessesi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ve Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: