Altının kilogramı 488 bin 800 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 488 bin 800 liraya yükseldi

Altının kilogramı 488 bin 800 liraya yükseldi
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 488 bin 800 liraya çıktı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 488 bin 800 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 484 bin 600 lira, en yüksek ise 489 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 artışla 488 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 429 milyon 448 bin 2,52 lira, işlem miktarı ise 886,578,69 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 441 milyon 232 bin 830,64 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese, AG Kıymetli Madenler, Agabullion Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış485.000,001,798,00
En Düşük484.600,001.775,00
En Yüksek489.750,001.797,80
Kapanış488.800,001.797,30
Ağırlıklı Ortalama488.390,091.790,25
Toplam İşlem Hacmi (TL)429.448.002,52

Toplam İşlem Miktarı (Kg)886.578,69

Toplam İşlem Adedi42

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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