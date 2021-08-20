Altının kilogramı 486 bin liraya geriledi
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Altının kilogramı 486 bin liraya geriledi

Altının kilogramı 486 bin liraya geriledi
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 486 bin liraya düştü.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 486 bin liraya düştü.

Altın piyasasında, en düşük 486 bin lirayı, en yüksek ise 491 bin 710 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 486 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 444 milyon 80 bin 184,25 lira, işlem miktarı ise 911,28 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 449 milyon 27 bin 448,72 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Turan Kıymetli Madenler Ticaret, İstanbul Altın Rafinerisi, Has Kıymetli Madenler Ticaret ve AG Kıymetli Madenler AŞ şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış490.500,001.787,30
En Düşük486.000,001.770,00
En Yüksek491.710,001.786,40
Kapanış486.000,001.786,40
Ağırlıklı Ortalama488.221,481.778,60
Toplam İşlem Hacmi (TL)444.080.184,25

Toplam İşlem Miktarı (Kg)911,28

Toplam İşlem Adedi???????32

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Altının gram fiyatı 490 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 490 liradan işlem görüyor
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