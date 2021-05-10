Altının kilogramı 485 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 485 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 485 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 485 bin lirayı, en yüksek ise 488 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 485 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 193 milyon 194 bin 74,87 lira, işlem miktarı ise 397,56 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 200 milyon 264 bin 799,89 oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: