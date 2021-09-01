Altının kilogramı 483 bin liraya yükseldi
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Altının kilogramı 483 bin liraya yükseldi

Altının kilogramı 483 bin liraya yükseldi
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 483 bin liraya çıktı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 483 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 483 bin lirayı, en yüksek ise 485 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 yükselişle 483 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 352 milyon 220 bin 389,10 lira, işlem miktarı ise 726,794 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 363 milyon 316 bin 2,73 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, AG Kıymetli Madenler, Agabullion Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış481.000,001.813,00
En Düşük483.000,001.812,00
En Yüksek485.100,001.816,80
Kapanış483.000,001.815,00
Ağırlıklı Ortalama483.567,501.815,62
Toplam İşlem Hacmi (TL)352.220.389,10

Toplam İşlem Miktarı (Kg)726,794

Toplam İşlem Adedi50

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 483 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 483 liradan işlem görüyor
Altının kilogramı 481 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 481 bin liraya geriledi
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 485 liradan işlem görüyor
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