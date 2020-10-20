Altının kilogramı 483 bin 790 liraya yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Altının kilogramı 483 bin 790 liraya yükseldi

20.10.2020 16:47 | Son Güncelleme: 20.10.2020 16:52
Altının kilogramı 483 bin 790 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 483 bin 790 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 483 bin 790 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 480 bin lira, en yüksek 485 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 483 bin 790 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 546 milyon 860 bin 982,15 lira, işlem miktarı ise 3.217,16 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 559 milyon 844 bin 291,73 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 483.000,001.915,00
En Düşük 480.000,001.890,00
En Yüksek485.500,001.904,55
Kapanış483.790,001.890,00
Ağırlıklı Ortalama 481.211,991.897,28
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.546.860.982,15
Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.217,16
Toplam İşlem Adedi69

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola Sezen Aksu Serdar Ortaç Oktay Kaynarca
Spor Samatta Erol Bulut Metin Oktay Gökhan Gönül Malcolm Thomas
Daha Fazla Ekim Çocuk İyi Parti Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altının kilogramı 483 bin 790 liraya yükseldi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 17:00:45. #1.15#
title