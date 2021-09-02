Altının kilogramı 482 bin 700 liraya geriledi
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Altının kilogramı 482 bin 700 liraya geriledi

Altının kilogramı 482 bin 700 liraya geriledi
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 482 bin 700 liraya düştü.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 482 bin 700 liraya düştü.

Altın piyasasında, en düşük 482 bin 300 lirayı, en yüksek ise 483 bin 430 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 düşüşle 482 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 486 milyon 875 bin 931,54 lira, işlem miktarı ise 1,006,455 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 492 milyon 618 bin 954,73 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk, NMGLOBAL Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış483.000,001.815,00
En Düşük482.300,001.813,00
En Yüksek483.430,001.819,80
Kapanış482.700,00

1.813,00
Ağırlıklı Ortalama483.207,141.815,77
Toplam İşlem Hacmi (TL)486.875.931,54

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1,006,455

Toplam İşlem Adedi54

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

Altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 483 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 483 liradan işlem görüyor
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Altının kilogramı 482 bin 700 liraya geriledi - Haberler Ekonomi
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