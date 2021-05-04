Altının kilogramı 477 bin 500 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 477 bin 500 liraya yükseldi

Altının kilogramı 477 bin 500 liraya yükseldi
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 477 bin 500 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 477 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 474 bin 900 lirayı, en yüksek ise 479 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 477 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 139 milyon 618 bin 995,30 lira, işlem miktarı ise 293,87 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 177 milyon 12 bin 572,67 oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Nil Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Has Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış474.000,001.770,00
En Düşük474.900,001.781,75
En Yüksek479.000,001.787,00
Kapanış477.500,001.781,75
Ağırlıklı Ortalama477.909,101.782,65
Toplam İşlem Hacmi (TL)139.618.995,30

Toplam İşlem Miktarı (Kg)293,87

Toplam İşlem Adedi25

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Altının kilogramı 474 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 474 bin liraya yükseldi
Altının gram fiyatı 478 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 478 lira seviyesinden işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 474 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 474 liradan işlem görüyor
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