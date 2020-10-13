Altının kilogramı 474 bin liraya geriledi
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Altının kilogramı 474 bin liraya geriledi

13.10.2020 16:53 | Son Güncelleme: 13.10.2020 16:56
Altının kilogramı 474 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 474 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 474 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 474 bin lira, en yüksek 489 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,5 azalışla 474 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 835 milyon 99 bin 964,72 lira, işlem miktarı ise 1.740,00 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 837 milyon 916 bin 503,44 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, eklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 486.200,001.870,00
En Düşük 474.000,001.870,00
En Yüksek489.000,001.921,35
Kapanış474.000,001.870,00
Ağırlıklı Ortalama 476.960,441.899,69
Toplam İşlem Hacmi (TL)835.099.964,72
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.740,00
Toplam İşlem Adedi50

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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