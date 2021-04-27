Altının kilogramı 472 bin 10 liraya geriledi
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Altının kilogramı 472 bin 10 liraya geriledi

Altının kilogramı 472 bin 10 liraya geriledi
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 472 bin 10 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 472 bin 10 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 471 bin 700 lirayı, en yüksek ise 474 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 472 bin 10 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 389 milyon 213 bin 433,36 lira, işlem miktarı ise 819,27 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 423 milyon 848 bin 400,58 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi ve Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış477.000,001.771,00
En Düşük471.700,001.765,00
En Yüksek474.250,001.781,50
Kapanış472.010,001.775,00
Ağırlıklı Ortalama472.576,851.779,35
Toplam İşlem Hacmi (TL)389.213.433,36

Toplam İşlem Miktarı (Kg)819,27

Toplam İşlem Adedi41

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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