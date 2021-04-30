Altının kilogramı 469 bin 800 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 469 bin 800 liraya yükseldi

Altının kilogramı 469 bin 800 liraya yükseldi
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 469 bin 800 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 469 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 467 bin 500 lirayı, en yüksek ise 470 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 469 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 289 milyon 964 bin 672,02 lira, işlem miktarı ise 625,88 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 296 milyon 848 bin 387,85 oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, INTL HRM Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış466.000,001.768,00
En Düşük467.500,001.755,00
En Yüksek470.900,001.768,80
Kapanış469.800,001.768,40
Ağırlıklı Ortalama469.206,251.767,00
Toplam İşlem Hacmi (TL)289.964.672,02

Toplam İşlem Miktarı (Kg)625,88

Toplam İşlem Adedi 30

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Altının kilogramı 466 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 466 bin 500 liraya geriledi
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 470 lira seviyesinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 470 lira seviyesinden işlem görüyor
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