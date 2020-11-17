Altının kilogramı 467 bin liraya geriledi
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Altının kilogramı 467 bin liraya geriledi

17.11.2020 17:07 | Son Güncelleme: 17.11.2020 17:10
Altının kilogramı 467 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 467 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 467 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 466 bin 406, en yüksek ise 472 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 düşüşle 467 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 617 milyon 996 bin 275,97 lira, işlem miktarı ise 5.630 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 629 milyon 579 bin 332,93 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Demaş Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 467.500,001.878,40
En Düşük 466.406,001.872,00
En Yüksek472.400,001.892,00
Kapanış467.000,001.888,75
Ağırlıklı Ortalama 468.102,911.881,82
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.617.996.275,97

Toplam İşlem Miktarı (Kg)5.630,18

Toplam İşlem Adedi122

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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