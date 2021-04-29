Altının kilogramı 466 bin liraya geriledi
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Altının kilogramı 466 bin liraya geriledi

Altının kilogramı 466 bin liraya geriledi
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 466 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 466 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 465 bin lirayı, en yüksek ise 468 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 466 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 687 milyon 208 bin 839,66 lira, işlem miktarı ise 1.474,55 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 688 milyon 36 bin 651,45 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Nil Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler, Agabullion Kıymetli Madenler ve Atanur Kuyumculuk şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış466.500,001.768,00
En Düşük465.000,001.761,00
En Yüksek468.500,001.786,10
Kapanış466.000,001.768,00
Ağırlıklı Ortalama467.424,001.768,83
Toplam İşlem Hacmi (TL)687.208.839,66

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.474,55

Toplam İşlem Adedi54

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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