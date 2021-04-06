Altının kilogramı 454 bin 800 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 454 bin 800 liraya yükseldi

Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi
Altının kilogramı 454 bin 800 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 454 bin 800 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 454 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 449 bin 715 lirayı, en yüksek ise 454 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 454 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 887 milyon 774 bin 673,38 lira, işlem miktarı ise 1.960,94 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 940 milyon 496 bin 147,86 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Metal Rafineri, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış450.250,001.710,00
En Düşük449.715,001.715,00
En Yüksek454.800,001.739,00
Kapanış454.800,001.736,70
Ağırlıklı Ortalama452.788,641.730,90
Toplam İşlem Hacmi (TL)887.774.673,38

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.960,94

Toplam İşlem Adedi68

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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