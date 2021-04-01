Altının kilogramı 451 bin 470 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 451 bin 470 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 451 bin 470 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 446 bin lirayı, en yüksek ise 455 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 451 bin 470 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 311 milyon 676 bin 927,35 lira, işlem miktarı ise 683,11 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 354 milyon 959 bin 870,69 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: