Altının kilogramı 441 bin liraya geriledi
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Altının kilogramı 441 bin liraya geriledi

22.01.2021 16:53 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:57
Altının kilogramı 441 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 441 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 441 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 441 bin lirayı, en yüksek ise 444 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 441 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 512 milyon 923 bin 24,87 lira, işlem miktarı ise 1.163,92 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 527 milyon 412 bin 756,18 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 444.170,001.865,35
En Düşük 441.000,001.843,20
En Yüksek444.000,001.870,00
Kapanış441.000,001.843,20
Ağırlıklı Ortalama 442.567,781.855,31
Toplam İşlem Hacmi (TL)512.923.024,87

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.163,92

Toplam İşlem Adedi47

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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