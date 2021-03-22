Altının kilogramı 438 bin liraya yükseldi
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Altının kilogramı 438 bin liraya yükseldi

22.03.2021 16:37 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:40
Altının kilogramı 438 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 438 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 438 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 405 bin 500 lirayı, en yüksek ise 442 bin 630 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 7,4 artışla 438 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 175 milyon 416 bin 809,28 lira, işlem miktarı ise 2.882,92 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 262 milyon 430 bin 79,18 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 407.700,001.741,60
En Düşük 405.500,001.720,00
En Yüksek442.630,001.747,10
Kapanış438.000,001.733,20
Ağırlıklı Ortalama 436.477,641.731,29
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.175.416.809,28

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.882,92

Toplam İşlem Adedi98

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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