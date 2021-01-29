Altının kilogramı 436 bin 200 liraya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Altının kilogramı 436 bin 200 liraya çıktı

29.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:01
Altının kilogramı 436 bin 200 liraya çıktı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 436 bin 200 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 436 bin 200 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 435 bin 840 lirayı, en yüksek ise 439 bin 980 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 436 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 318 milyon 750 bin 777,81 lira, işlem miktarı ise 725,63 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 329 milyon 742 bin 203,72 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası AŞ, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler Sanayi Dış ve Ticaret AŞ şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 435.800,001.838,22
En Düşük 435.840,001.846,00
En Yüksek439.980,001.865,20
Kapanış436.200,001.865,20
Ağırlıklı Ortalama 437.721,631.853,58
Toplam İşlem Hacmi (TL)318.750.777,81

Toplam İşlem Miktarı (Kg)725,63

Toplam İşlem Adedi31

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Seren Serengil Oktay Kaynarca Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Ersun Yanal Serdar Aziz Nihat Özdemir Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Aralık Evlilik Antalya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altının kilogramı 436 bin 200 liraya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 17:01:59. #1.16#
title