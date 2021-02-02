Altının kilogramı 424 bin 950 liraya geriledi
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Altının kilogramı 424 bin 950 liraya geriledi

02.02.2021 17:03 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:03
Altının kilogramı 424 bin 950 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 424 bin 950 liraya düştü.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 424 bin 950 liraya düştü.

Altın piyasasında, en düşük 422 bin lirayı, en yüksek ise 428 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,4 azalışla 424 bin 950 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 903 milyon 890 bin 220,55 lira, işlem miktarı ise 2.107,99 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 964 milyon 371 bin 781,65 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret AŞ, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret AŞ, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler Ticaret AŞ ve Say Kıymetli Madenler Ticaret Anonim Şirketi AŞ şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 431.000,001.858,39
En Düşük 422.000,001.835,00
En Yüksek428.600,001.850,00
Kapanış424.950,001.845,80
Ağırlıklı Ortalama 426.160,701.847,25
Toplam İşlem Hacmi (TL)903.890.220,55

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.107,99

Toplam İşlem Adedi50

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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