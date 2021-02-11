Altının kilogramı 418 bin liraya yükseldi
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Altının kilogramı 418 bin liraya yükseldi

11.02.2021 16:33 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:36
Altının kilogramı 418 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 418 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 418 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 416 bin 750 lirayı, en yüksek ise 419 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 418 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 649 milyon 324 bin 530,37 lira, işlem miktarı ise 1.552,20 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 664 milyon 645 bin 127,14,37 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 417.000,001.840,00
En Düşük 416.750,001.829,00
En Yüksek419.100,001.850,00
Kapanış418.000,001.845,65
Ağırlıklı Ortalama 417.759,701.844,96
Toplam İşlem Hacmi (TL)649.324.530,37

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.552,20

Toplam İşlem Adedi61

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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