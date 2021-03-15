Altının kilogramı 418 bin 750 liraya yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Altının kilogramı 418 bin 750 liraya yükseldi

15.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:54
Altının kilogramı 418 bin 750 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 418 bin 750 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 418 bin 750 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 418 bin 380 lirayı, en yüksek ise 421 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 418 bin 750 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 928 milyon 512 bin 576,37 lira, işlem miktarı ise 2.212,20 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 949 milyon 124 bin 325,77 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 415.300,001.710,00
En Düşük 418.380,001.706,00
En Yüksek421.000,001.734,70
Kapanış418.750,001.732,30
Ağırlıklı Ortalama 419.549,021.724,35
Toplam İşlem Hacmi (TL)928.512.576,37

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.212,20

Toplam İşlem Adedi83

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Akif Ersoy Ayşe Keşir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Birol Güven Nükhet Duru Pelin Öztekin Hakan Taşıyan
Spor Ersun Yanal Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Ünal Karaman Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altının kilogramı 418 bin 750 liraya yükseldi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 16:55:09. #1.15#
title