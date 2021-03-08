Altının kilogramı 417 bin liraya yükseldi
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Altının kilogramı 417 bin liraya yükseldi

08.03.2021 16:37 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:37
Altının kilogramı 417 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 417 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 417 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 411 bin 560 lirayı, en yüksek ise 417 bin 80 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 417 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 731 milyon 762 bin 447,19 lira, işlem miktarı ise 4.233,62 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 789 milyon 219 bin 874,38 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 409.000,001.697,95
En Düşük 411.560,001.685,00
En Yüksek417.080,001.715,05
Kapanış417.000,001.693,00
Ağırlıklı Ortalama 414.903,931.694,23
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.731.762.447,19

Toplam İşlem Miktarı (Kg)4.233,62

Toplam İşlem Adedi166

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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