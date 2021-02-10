Altının kilogramı 417 bin liraya geriledi
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Altının kilogramı 417 bin liraya geriledi

10.02.2021 16:45 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:45
Altının kilogramı 417 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 417 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 417 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 416 bin 500 lirayı, en yüksek ise 422 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 417 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 650 milyon 702 bin 699,92 lira, işlem miktarı ise 1.549,58 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 666 milyon 979 bin 35,72 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 420.300,001.843,50
En Düşük 416.500,001.840,00
En Yüksek422.000,001.850,00
Kapanış417.000,001.840,00
Ağırlıklı Ortalama 419.271,951.844,85
Toplam İşlem Hacmi (TL)650.702.699,92

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.549,58

Toplam İşlem Adedi69

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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