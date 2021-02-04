Altının kilogramı 415 bin liraya geriledi
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Altının kilogramı 415 bin liraya geriledi

04.02.2021 17:25 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:28
Altının kilogramı 415 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 415 bin liraya düştü.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 415 bin liraya düştü.

Altın piyasasında, en düşük 414 bin 600 lirayı, en yüksek ise 423 bin 50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 415 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 415 milyon 994 bin 265,92 lira, işlem miktarı ise 995,93 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 443 milyon 441 bin 447,77 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi AŞ, Uğuras Kıymetli Madenler Sanayi Dış ve Ticaret AŞ, ve Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası AŞ şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 420.420,001.836,80
En Düşük 414.600,001.809,25
En Yüksek423.050,001.825,30
Kapanış415.000,001.820,50
Ağırlıklı Ortalama 418.904,061.815,17
Toplam İşlem Hacmi (TL)415.994.265,92

Toplam İşlem Miktarı (Kg)995,93

Toplam İşlem Adedi67

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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