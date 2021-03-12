Altının kilogramı 415 bin 300 liraya geriledi
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Altının kilogramı 415 bin 300 liraya geriledi

12.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:20
Altının kilogramı 415 bin 300 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 415 bin 300 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 415 bin 300 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 414 bin 500 lirayı, en yüksek ise 418 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 415 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 630 milyon 605 bin 11,48 lira, işlem miktarı ise 1.536,32 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 666 milyon 871 bin 134,78 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 415.900,001.739,35
En Düşük 414.500,001.700,00
En Yüksek418.000,001.738,55
Kapanış415.300,001.710,00
Ağırlıklı Ortalama 416.104,671.711,25
Toplam İşlem Hacmi (TL)630.605.011,48

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.536,27

Toplam İşlem Adedi98

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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