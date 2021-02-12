Altının kilogramı 411 bin 500 liraya geriledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Altının kilogramı 411 bin 500 liraya geriledi

12.02.2021 16:53 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:56
Altının kilogramı 411 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 411 bin 500 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 411 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 408 bin 960 lirayı, en yüksek ise 412 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 azalışla 411 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 141 milyon 277 bin 272,14 lira, işlem miktarı ise 2.770,72 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 144 milyon 156 bin 954,84 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 418.000,001.845,65
En Düşük 408.960,001.813,00
En Yüksek412.500,001.845,75
Kapanış411.500,001.816,50
Ağırlıklı Ortalama 411.376,771.820,06
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.141.277.272,14

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.770,72

Toplam İşlem Adedi89

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Özcan Deniz Kenan Doğulu Hüner Coşkuner
Spor Ömer Ali Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk İzmir Çeşme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altının kilogramı 411 bin 500 liraya geriledi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 17:22:02. #1.15#
title