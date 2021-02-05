Altının kilogramı 409 bin 800 liraya geriledi
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Altının kilogramı 409 bin 800 liraya geriledi

05.02.2021 16:37 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:37
Altının kilogramı 409 bin 800 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 409 bin 800 liraya düştü.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 409 bin 800 liraya düştü.

Altın piyasasında, en düşük 409 bin 800 lirayı, en yüksek ise 415 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 409 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 409 milyon 694 bin 472,88 lira, işlem miktarı ise 989,03 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 426 milyon 80 bin 182,62 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi AŞ, Uğuras Kıymetli Madenler Sanayi Dış ve Ticaret AŞ, ve Yıldız Döviz ve Yetkili Müessese AŞ şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 415.000,001.815,17
En Düşük 409,800,001.785,00
En Yüksek415.000,001.825,05
Kapanış409.800,001.804,00
Ağırlıklı Ortalama 411.464,871.807,89
Toplam İşlem Hacmi (TL)409.694.472,88

Toplam İşlem Miktarı (Kg)989,03

Toplam İşlem Adedi64

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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