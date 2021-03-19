Altının kilogramı 407 bin 700 liraya geriledi
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Altının kilogramı 407 bin 700 liraya geriledi

19.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:23
Altının kilogramı 407 bin 700 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 407 bin 700 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 407 bin 700 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 403 bin 970 lirayı, en yüksek ise 411 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 407 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 186 milyon 996 bin 259,39 lira, işlem miktarı ise 2.859,20 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 209 milyon 513 bin 201,49 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 410.500,001.730,40
En Düşük 403.970,001.722,50
En Yüksek411.200,001.746,40
Kapanış407.700,001.741,60
Ağırlıklı Ortalama 406.497,861.734,57
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.186.996.259,39

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.859,20

Toplam İşlem Adedi126

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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