Altının kilogramı 407 bin 700 liraya geriledi
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Altının kilogramı 407 bin 700 liraya geriledi

15.02.2021 16:31 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:39
Altının kilogramı 407 bin 700 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 407 bin 700 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 407 bin 700 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 407 bin 520 lirayı, en yüksek ise 411 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 407 bin 700 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 367 milyon 714 bin 34,20 lira, işlem miktarı ise 896,49 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 380 milyon 658 bin 77,20 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 411.500,001.816,50
En Düşük 407.520,001.818,00
En Yüksek411.200,001.818,00
Kapanış407.700,001.818,00
Ağırlıklı Ortalama 408.830,961.818,00
Toplam İşlem Hacmi (TL)367.714.034,20

Toplam İşlem Miktarı (Kg)896,49

Toplam İşlem Adedi42

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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