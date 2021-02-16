Altının kilogramı 403 bin 650 liraya geriledi
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Altının kilogramı 403 bin 650 liraya geriledi

16.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:54
Altının kilogramı 403 bin 650 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 403 bin 650 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 403 bin 650 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 403 bin 650 lirayı, en yüksek ise 407 bin 620 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 403 bin 650 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 651 milyon 909 bin 11,29 lira, işlem miktarı ise 1.595,92 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 662 milyon 720 bin 308,12 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 407.700,001.818,00
En Düşük 403.650,001.810,00
En Yüksek407.620,001.828,95
Kapanış403.650,001.819,50
Ağırlıklı Ortalama 406.534,291.823,81
Toplam İşlem Hacmi (TL)651.909.011,29

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.595,92

Toplam İşlem Adedi91

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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