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Altının kilogramı 399 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 399 bin 500 liraya yükseldi.

Altının kilogramı 399 bin 500 liraya yükseldi
09.07.2020 17:15 | Son Güncelleme: 09.07.2020 17:37

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 399 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 399 bin lira, en yüksek 401 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 artışla 399 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 924 milyon 791 bin 625,97 lira, işlem miktarı ise 4.899,91 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 930 milyon 592 bin 720,78 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ziraat Bankası, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 398.000,001.801,00
En Düşük 399.000,001.809,45
En Yüksek401.300,001.814,70
Kapanış399.500,001.809,45
Ağırlıklı Ortalama 400.164,021.812,12
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.924.791.625,97
Toplam İşlem Miktarı (Kg)4.899,91
Toplam İşlem Adedi175

Kaynak: AA

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